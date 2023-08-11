



Ученые: существуют еще планеты, пригодные для жизни

Новое исследование показывает, что на некоторых планетах звездной системы Trappist-1, расположенной в 40 световых годах от нас, все же могла сохраниться вода. А значит там могут быть условия для появления и развития жизни. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nature, пишет Space.



В системе Trappist-1 вокруг звезды красного карлика вращается 7 планет.



Ранее многие ученые считали, что жизнь здесь невозможна. В далеком прошлом центральная звезда системы была намного более горячей, а значит, как предполагалось, любая вода испарилась в течение миллионов лет эволюции экзопланет. Но авторы нового исследования создали моделирование атмосфер этих планет и считают, что для жизни на мирах в системе Trappist-1 не все потеряно.



Считается, что появление огромной атмосферы, наполненной водой является важным фактором для появления планет с океанами из жидкой воды на поверхности. Согласно современным теориям, когда планеты формируются, их вода содержится в горных породах. Но из-за мощного вулканизма на раннем этапе эволюции планеты эта вода испаряется в атмосферу. Если условия будут подходящими, то эта вода спровоцирует появление океанов на поверхности, в которых может появиться жизнь.



Предыдущие моделирования эволюции планет в системе Trappist-1 показали, что на планетах, имеющих наполненные водой атмосферы и получающих на 10% больше света звезды, чем Земля от Солнца, быстро развивается парниковый эффект.



Но авторы нового исследования считают, что несмотря на изначально адские условия на этих экзопланетах, все же температура выросла не настолько сильно, чтобы появились океаны из магмы. Ученые предполагают, что в горных породах, которые так и не расплавились, осталось достаточное количество воды в то время, как красный карлик позже остыл и стал выделять меньше излучения. Это значит, что сформированная атмосфера позволила появиться океанам из жидкой воды на поверхности этих планет и конечно же это могло дать возможность появиться здесь внеземной жизни.



Учитывая тот факт, что красных карликов больше всего в нашей галактике, то это значит, что вокруг них могут вращаться обитаемые планеты и их очень много.



