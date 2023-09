Ученые смогли с помощью Wi-Fi увидеть интерьер комнаты из-за стены

Благодаря отраженным от предметов сигналам Wi-Fi ученые воспроизвели интерьер дома, даже не имея к нему доступа.



Ранее с помощью Wi-Fi удавалось отслеживать только движущиеся объекты, сообщает New Scientist со ссылкой на статью ученых в Proceedings of the 2023 IEEE National Conference on Radar.



Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре сосредоточились на том, как радиоволны от Wi-Fi взаимодействуют с углами предметов. Отражаясь от них, излучение формирует специфический узор из лучей, называемый конусами Келера. По этому узору ученые смогли воспроизвести точки, откуда лучи исходили, а значит, и положение в пространстве углов вещей. Зная расположение углов предметов, исследователи определили их размер и форму.



Метод сработал даже с текстом трехмерной вывески, который удалось воспроизвести с помощью трех трансиверов, передавших и принявших сигналы WiFi. Ученые отмечают, что подход может пригодиться, например, в системах безопасности для жилья, но в то же время он несет риски защиты конфиденциальности помещения.