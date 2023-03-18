



Ученые: Pepsi и Coca-Cola увеличивают яички мышей

Лабораторные тесты показали, что употребление Pepsi и Coca-Cola увеличивает размер яичек мышей и концентрацию тестостерона.



По словам исследователей, это противоречит предыдущим выводам, согласно которым употребление газированных напитков отрицательно влияет на фертильность.



Согласно предыдущим результатам исследований, качество спермы снижалось на 30% среди тех, кто выпивал один литр "Колы" ежедневно.



В новом исследовании, опубликованном в Acta Endocrinologica, ученые давали мышам оба напитка или газировку, содержащую кофеин, в течение 15 дней, не разбавляя водой. Грызуны, употребляющие сладкие "чистые" напитки, показали увеличение концентрации тестостерона.



Кроме того, размер яичек у мышей, которые пили Pepsi или Coca-Cola, которые не были разбавлены с водой, значительно увеличился, по сравнению с группой, которая употребляла разбавленные напитки.



По словам ученых, более высокие дозы "колы" могут увеличить длину и ширину яичка и стимулировать их рост у мышей.

