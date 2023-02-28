



Ученые обнаружили массивную “запретную” планету, которой не должно быть

Ученые обнаружили огромную планету размером с Юпитером, вращающуюся вокруг очень маленькой звезды, назвав эту комбинацию “запрещенной”, потому что она бросает вызов теориям о том, как формируются планеты, сообщается в новом исследовании. Недавно открытая экзопланета принадлежит к чрезвычайно редкой популяции “запрещенных миров”, что вызывает вопросы о том, как самые маленькие и самые холодные звезды во Вселенной – М-карлики – могут содержать газовых гигантов.



Масса М-карликов, также известных как “красные карлики”, обычно составляет менее половины массы Солнца, но недостаток в весе, они с лихвой компенсируют изобилием и долголетием. Эти холодные и тусклые небесные тела являются наиболее распространенным типом звезд в Млечном Пути. Ожидается, что они будут гореть в течение триллионов лет, что на несколько порядков больше, чем предполагаемая 10-миллиардная продолжительность жизни Солнца. Поэтому ученых уже давно интересуют свойства М-карликов, в том числе их потенциальная способность поддерживать жизнь.



Теперь исследователи под руководством Шубхама Канодиа, доктора планетоведения в Научном институте Карнеги, с помощью спутника NASA для исследования транзитных экзопланет TESS обнаружили газовый гигант размером с Юпитер. Находка, расположенная в в 280 световых годах от Земли, получила название TOI-5205b, и ознаменовала первый случай, когда такой большой мир был обнаружен вокруг маленькой звезды.



“Нас особенно интересуют планеты-гиганты, которые вращаются вокруг маломассивных звезд. До недавнего времени мы не думали, что они могут образовываться”, – сказал Канодиа. “Сейчас мы модем перейти от коллекционирования к пониманию выборки этих планет”.



Открытие TOI-5205b может помочь объяснить загадочные процессы, которые создают этих большие планеты около маленьких звезд.