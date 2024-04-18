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У Украины есть дроны, способные долететь до Сибири, - СМИ
18.04.2024 20:46 Алина Груднева

У Украины есть дроны, способные долететь до Сибири, - СМИ

В распоряжение Украины есть модернизированные модели дронов, способные долететь до Сибири.

Об этом говорится в материале газеты The Economist.

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Уточняется, что инвесторы вложили сотни миллионов долларов в производство БПЛА дальнейшго радиуса действия, которые смогут поражать отдаленные цели. По словам экспертов, самая продвинутая модель имеет радиус действия в 3000 км. 

По данным издания, Украина вынуждена производить такие беспилотники, поскольку ей не хватает вооружения, предоставляемого Западными партнерами.

"С тех пор как президент Владимир Зеленский определил приоритетность этой технологии, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать отдаленные цели. Сейчас их производят полдюжины фирм", - отметили в издании.

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