



TikTok тестирует ИИ-чатбота под названием Tako

TikTok тестирует чат-бота по имени Tako, который может отвечать на вопросы и вести беседы с пользователями приложения.



Tест Tako в настоящее время доступен небольшому числу сотрудников платформы коротких видео.



На данный момент Tako отображается в виде маленького значка в правом верхнем углу экрана приложения. После нажатия на этот значок пользователи попадают в мессенджер, где они могут задавать вопросы. Tako также может давать рекомендации по контенту на основе интересов и предпочтений пользователей.



После тестирования Tako будет доступен только пользователям TikTok старше 18 лет.



В целом, Tako позволит TikTok получать все более точные данные для предоставления персонализированного и высоконаправленного контента отдельным пользователям. По мнению разработчиков, у него есть "потенциал для революции в том, как люди используют TikTok", пишет Bloomberg.