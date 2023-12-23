



Tesla отзывает свыше 120 тысяч машин Model S и X: названа причина

Компания Tesla отозвала свыше 120 423 Model S и X в США из-за недостатка в системе безопасности.



По данным информационного агентства Reuters, об этом сообщили в Национальном управлении безопасности дорожного движения США.



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Уточняется, что машины отозваны из-за того, что во время ДТП дверь может открыться.



"Они не отвечают федеральным стандартам безопасности по защите от ударов, в частности, существует риск разблокирования дверей салона во время аварии", - сказано в пояснительной записке.



В компании для устранения проблемы уже обновили программное обновление.