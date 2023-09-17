



Телескоп NASA обнаружил экзопланету с потенциальными признаками жизни

Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба обнаружил новые доказательства того, что планета за пределами нашей Солнечной системы может поддерживать жизнь.



Телескоп обнаружил наличие метана и углекислого газа во время наблюдения за K2-18b, экзопланетой в 124 световых годах от Земли. K2-18b, первоначально обнаруженная в 2015 году космическим телескопом "Кеплер", вращается вокруг красного карлика под названием K2-18. Отношение экзопланеты к красному карлику аналогично отношению Земли к Солнцу.

Our @NASAWebb telescope detected carbon dioxide and methane in the atmosphere of a planet orbiting a faraway sun. The planet might have an ocean, but more observations are needed to determine whether it could support life: https://t.co/J8ub8PqwMG pic.twitter.com/SbgHjOO9Hv — NASA (@NASA) September 11, 2023

K2-18b имеет 33-дневную орбиту в пределах обитаемой зоны K2-18, а это означает, что он получает такое же количество света, как Земля получает от Солнца, и может иметь аналогичные земным условия. Его изучали как потенциально обитаемый мир, и в 2019 году в его атмосфере был обнаружен водяной пар.Новое открытие углекислого газа и метана в атмосфере K2-18b позволяет предположить, что экзопланета представляет собой планету-hycean с богатой водородом атмосферой и океаном с жидкой водой.Термин "Hycean" был впервые придуман в 2021 году и происходит от комбинации слов "водород" и "океан". Он используется для описания типа гипотетических планет, богатых водородом и покрытых водой, что делает их потенциально обитаемыми.Наряду с метаном и углекислым газом телескоп Джеймса Уэбба также обнаружил молекулу, известную как диметилсульфид (ДМС), вещество, вырабатываемое только живыми существами.Это первый случай, когда исследователи экзопланет обнаружили метан и углеводороды за пределами Земли. Однако ученые предупредили, что необходимы дополнительные исследования, а доказательства, подтверждающие наличие ДМС, требуют дальнейшей проверки.