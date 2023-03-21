



Телескоп Хаббл обнаружил "карликовую" галактику

Небольшая галактика, обнаруженная телескопом Хаббл, состоит из рассеянной полосы звезд, содержащих красные пузырьки газа, которые отмечают области недавнего звездообразования, и находится примерно в 26 миллионах световых лет от Земли в созвездии Ворона. Выглядящая как небольшое пятно звезд, UGCA 307 представляет собой крошечную карликовую галактику без определенной структуры, напоминающую туманное облако.



Полученные изображения галактики UGCA 307 являются частью проекта Хаббла по исследованию каждой известной близлежащей галактики, что дает астрономам представление о наших галактических окрестностях. Перед этой серией наблюдений Хаббл достаточно подробно исследовал почти три четверти близлежащих галактик, чтобы обнаружить самые яркие звезды и составить представление о звездах, населяющих каждую галактику. В рамках нового проекта Хаббл исследует оставшуюся четверть ближайших галактик, используя короткие промежутки в графике наблюдений.



Это кристально чистое изображение было получено усовершенствованной камерой Хаббла для обзоров (ACS), которая была установлена ​​на телескопе в 2002 году.

The hazy patch of stars on the right side of this image is actually a whole galaxy!



Seen in this #HubbleFriday view, the dwarf galaxy UGCA 307 resides about 26 million-light years away. The red bubbles of gas mark regions of recent star formation: https://t.co/XtmkxYqUhR pic.twitter.com/PGcOHxUk9b — Hubble (@NASAHubble) March 17, 2023