



Synchron, конкурент Neuralink Маска, готовит испытание мозговых чипов

Synchron Inc, конкурент стартапа Илона Маска Neuralink по имплантации мозговых чипов, готовится к набору пациентов для крупномасштабного клинического испытания, необходимого для получения коммерческого одобрения своего устройства, сообщил агентству Reuters исполнительный директор компании.



В понедельник Synchron планирует запустить онлайн-регистр для пациентов, заинтересованных в участии в испытании, которое должно охватить десятки участников, и уже получила интерес от 120 центров клинических испытаний, чтобы помочь в проведении исследования, сказал в интервью генеральный директор Томас Оксли.



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"Частично этот реестр позволит местным врачам общаться с пациентами с нарушениями двигательных функций", - сказал он. "Интерес к нему велик, поэтому мы не хотим, чтобы он оказался в большом затруднении прямо перед исследованием, которое мы будем проводить".



Компания Synchron, расположенная в Нью-Йорке, находится дальше от Neuralink в процессе тестирования своего мозгового имплантата. Обе компании изначально нацелены на то, чтобы помочь парализованным пациентам набирать текст на компьютере с помощью устройств, интерпретирующих сигналы мозга.

