



Сумчатые эволюционируют быстрее, чем люди и другие животные – исследование

Согласно новому исследованию, сумчатые развиваются более высокими темпами, чем другие млекопитающие, в том числе люди, несмотря на существовавшие ранее представления о том, что они более примитивны. Рецензируемое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что сумчатые эволюционировали больше, чем другие животные, имеющие общего предка.



“Долгое время люди относились к сумчатым как к “низшим млекопитающим”, представляющим собой промежуточную стадию между плацентарными млекопитающими и яйцекладками”, – объясняет Анджали Госвами, биолог-эволюционист из Музея естественной истории в Великобритании. “Оказывается, сумчатые намного более развиты по сравнению с их предками”.



Многие ученые ранее считали, что сумчатые не так развиты из-за их практики воспитания детей. Например, кенгуру рожают детенышей, когда они еще находятся на ранней стадии развития. Большинство других млекопитающих, таких как люди и киты, рождаются на более продвинутой стадии развития.



“Как представители плацентарных млекопитающих, мы часто предвзято относимся к нашей группе, но эволюция работает иначе”, – объяснил Госвами.



Исследователи изучили 22 экземпляра существ, которые все еще существуют. Затем ученые построили временную шкалу эволюции, показывающую продолжающиеся изменения внутри вида. Проведя 3D микро-КТ, исследователи обнаружили, что черепа сумчатых развились больше, чем у плацентарных млекопитающих, которые произошли от одного и того же предка 160 миллионов лет назад. Это навело исследователей на мысль, что раннее рождение сумчатых – результат более специализированного типа развития, требующего большего количества эволюционных изменений.



“Мы можем ясно показать, что сумчатый способ развития больше всего изменился по сравнению с предком сумчатых и плацентарных”, – добавил Госвами. “То, как они размножаются, не является промежуточной формой между яйцекладущими и плацентарными млекопитающими. Это просто совершенно другой способ развития”.



Исследователи смогли проанализировать только 22 вида, что могло привести к потере важных данных. Кроме того, у команды не было доступа к достаточному количеству данных о раннем развитии утконоса. Наконец, эволюционные изменения могут отражать не продвижение вида, а окружающую среду, в которой он находится. Изменения окружающей среды создают условия, которые приносят пользу некоторым признакам, и обладатели этих признаков могут передавать свой генетический материал и продвигать вперед новое эволюционное развитие.



“Было высказано предположение, что стратегия сумчатых лучше для жизни в условиях сильной нестабильности окружающей среды”, – пояснил Госвами. “Плацентарные млекопитающие имеют длительный период беременности, поэтому, если животное переживает период, когда ресурсы истощаются, и мать, и потомство, скорее всего, умрут”.



“У сумчатых стратегия гораздо менее рискованная, потому что мать может легко бросить их на очень ранней стадии развития, поэтому она может выжить и повторить попытку позже”, – считают ученые. “Поэтому, растягивая развитие и делая его более внешним по отношению к матери, сумчатые могут лучше справляться с менее стабильными экологическими ситуациями”.