



StarLink меняет правила игры: спутниковый интернет теперь на вашем смартфоне

Корпорация StarLink, известная своими "спутниковыми тарелками" и миллионами пользователей во всем мире, готовится перевернуть сетевой мир. На сайте компании появилась новость о запуске передовой системы "Direct to Cell", которая позволит пользователям выходить в интернет с помощью своих обычных смартфонов, даже если они находятся вне зоны обычной сотовой сети, и делать это без необходимости установки "спутниковых тарелок".



По словам представителей компании, эта инновационная услуга позволит подключать смартфоны к сети LTE в любой точке, где "есть небо". Техническую реализацию обеспечивает усовершенствованный модем eNodeB, который работает как мобильная вышка в космическом пространстве. Что интересно, обычному пользователю не потребуется внесение изменений в свой смартфон – это действительно plug-and-play решение.



В компании не исключили, что сначала скорость соединения может быть несколько ниже, чем мы привыкли от обычных сотовых сетей. Однако StarLink обещает – система будет постепенно улучшаться. По планам на 2024 год, она начнет свою работу с скоростью, достаточной для текстовых чатов, и к 2025 году скорость поднимется так, что будет приемлема для голосовых звонков и передачи данных. Это предоставит пользователям больше возможностей, даже в самых отдаленных местах. Таким образом StarLink меняет правила игры, предлагая интернет на ваших условиях, где бы вы ни находились.