



Стало известно, каким был сельскохозяйственный календарь ацтеков

Ацтеки использовали особенности ландшафта в качестве сельскохозяйственного календаря, чтобы планировать посев сельхоз культур.



К такому выводу пришли археологи под руководством эколога из Калифорнийского университета в Риверсайде Эксекиеля Эзкурры.



Согласно результатам нового исследования, ацтеки использовали в качестве календаря гору Тлалок. Они верили, что в этом месте обитает бог дождя, которому они делали жертвоприношения.



По словам ученых, дорога может быть намеренно неправильно выровнена, чтобы солнце садилось между граничащими с ней стенами. День, когда солнце обрамлено таким способом, выпадает на 23 или 24 февраля. Эти даты совпадают с началом мексиканского солнечного года. Благодаря своеобразному календарю ацтеки знали, когда восходит и заходит солнце.



"Эти результаты подтверждают, что даже без астрономических инструментов, которыми пользовались европейцы во время своего прибытия, люди в Мексиканском бассейне могли бы поддерживать чрезвычайно точный календарь, позволяющий корректировать високосный год, просто используя систематические наблюдения за восходом солнца", — отметили ученые.