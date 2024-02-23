



США совершили первую за полвека посадку на Луну

Космический аппарат, построенный и управляемый техасской компанией Intuitive Machines LUNR.O, совершил посадку вблизи южного полюса Луны. Это первая посадка на лунную поверхность в США за более чем полвека и первая за всю историю, осуществленная исключительно частным сектором.



Шестиногий робот, получивший название Odysseus, приземлился примерно в 18:23 по восточному времени (2323 GMT), сообщили представители компании и НАСА в совместной веб-трансляции посадки из Центра управления полетами Intuitive Machines в Хьюстоне.



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Как и планировалось, космический аппарат приземлился в кратере Малаперт А вблизи южного полюса Луны, говорится в веб-трансляции.



Посадка, произошедшая через день после выхода аппарата на лунную орбиту и через неделю после его запуска из Флориды, была подтверждена сигналами, переданными на расстояние около 384 000 км в центр управления полетом.



Но для восстановления связи с аппаратом потребовалось несколько минут, а первоначальный сигнал был слабым, поэтому, по словам диспетчеров, прозвучавшим в веб-трансляции, у управления полетом не было уверенности в точном состоянии и положении спускаемого аппарата.



Космический аппарат не был рассчитан на прямую видеотрансляцию этого события.



Посадка произошла после 11-часового сбоя в автономной навигационной системе космического аппарата, что потребовало от инженеров на земле принять обходное решение.



На борту аппарата находится набор научных приборов и демонстрационных технологий для НАСА и нескольких коммерческих заказчиков, рассчитанных на работу в течение семи дней на солнечной энергии до захода солнца над полярным районом посадки.



Полезная нагрузка НАСА будет направлена на сбор данных о взаимодействии космической погоды с поверхностью Луны, радиоастрономических данных и других аспектов лунной среды для будущих посадочных аппаратов и планируемого возвращения астронавтов НАСА позднее в этом десятилетии.



Миссия IM-1 без экипажа была отправлена к Луне на ракете Falcon 9, запущенной компанией Элона Маска SpaceX из Космического центра имени Кеннеди НАСА на мысе Канаверал, штат Флорида.



Сегодняшняя посадка стала первым контролируемым спуском на лунную поверхность американского космического аппарата со времен "Аполлона-17" в 1972 году, когда на Луну приземлился последний экипаж НАСА с астронавтами Джином Сернаном и Харрисоном Шмиттом.



На сегодняшний день на Луну высаживались космические аппараты только четырех других стран - бывшего Советского Союза, Китая, Индии и, совсем недавно, в прошлом месяце, Японии. Соединенные Штаты - единственные, кто когда-либо отправлял людей на лунную поверхность.

