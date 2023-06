Spotify разрабатывает офлайн-микс – плейлист для прослушивания без интернета

Музыкальный стриминговый сервис Spotify тестирует новую функцию – Your Offline Mix. Это специальный плейлист созданный для того, чтобы пользователи могли прослушивать музыку даже оставшись без интернета.



Концепция Your Offline Mix простая, но очень мощная. Плейлист автоматически пополняется воспроизведенными треками, чтобы пользователи могли наслаждаться любимой музыкой даже тогда, когда у них нет доступа к интернету.



На самом деле все достаточно просто и без инновационных разработок. Функция самозагрузки позволяет сохранять содержимое плейлиста непосредственно в памяти устройства, предоставляя пользователям возможность прослушивать музыку в автономном режиме, как это работает, например, в YouTube Music, где она называется Smart Download.



Функция пригодится во время длительного перелета, в отдаленной местности со слабым покрытием сети или в дороге.

Хотя генеральный директор Spotify Дэниел Эк подтвердил тестирование Your Offline Mix, детали по его доступности и регионам тестирования остаются нераскрытыми. Некоторые пользователи уже сообщили о появлении этого плейлиста в своем приложении.



Стоит отметить, что пока неясно, будет ли Your Offline Mix доступен пользователям бесплатного тарифного плана или ограничится премиум-подписчиками. Spotify традиционно резервирует определенные функции и преимущества исключительно для своих премиум-пользователей, но компания может решить сделать эту конкретную функцию широко доступной всем пользователям, признавая ее ценность для общего пользовательского опыта.