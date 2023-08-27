



SpaceX вывела на орбиту 5000-й спутник Starlink

В субботу, 26 августа, SpaceX запустила на орбиту еще 22 своих интернет-спутника Starlink.



Это была знаковая миссия для SpaceX: общее количество спутников Starlink, запущенных компанией на сегодняшний день, превысило 5000, сообщил астрофизик и специалист по спутниковому слежению Джонатан Макдауэлл.



Спутники стартовали на ракете Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде 26 августа, в 21:05 по восточному времени. Примерно через 8,5 минут первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю. Согласно описанию миссии SpaceX, это был третий запуск и посадка этой конкретной ракеты-носителя.



Экипаж-7 должен был взлететь с земли в пятницу, 25 августа, но SpaceX отложила его на 24 часа, чтобы провести дополнительные проверки.



SpaceX не собирается останавливаться на пяти тысячах спутников. У компании есть разрешение на развертывание 12 000 Starlink на околоземной орбите, и она подала заявку на вывод еще 30 тысяч, помимо уже разрешенных.

