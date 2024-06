SpaceX провела новое испытание Starship

Компания SpaceX провела новое испытание прототипа космического корабля Starship.



Это уже четвертое по счету испытание.



Первая ступень ракеты Super Heavy успешно приводнилась в Мексиканском заливе.



По программе, прототип Starship будет выведен на орбиту, после чего войдет в атмосферу и приводнится в Индийском океане.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k