



SpaceX получила первый контракт от Космических сил США

Компания Илона Маска SpaceX Илона Маска получила первый контракт от Космических сил США.



По данным информационного агентства Bloomberg, в рамках программы Starshield она будет предоставлять индивидуальную спутниковую связь военным.



Контракт в 70 миллионов долларов был заключен на год. Он предусматривает обслуживание Starshield через группу Starlink, пользовательские терминалы, вспомогательное оборудование, управление сетью и другие связанные услуги.



Программа, принадлежащая американскому правительству, будет контролироваться Космическими силами Пентагона.