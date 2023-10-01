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SpaceX получила первый контракт от Космических сил США
01.10.2023 10:40 Алина Груднева

SpaceX получила первый контракт от Космических сил США

Компания Илона Маска SpaceX Илона Маска получила первый контракт от Космических сил США.

По данным информационного агентства Bloomberg, в рамках программы Starshield она будет предоставлять индивидуальную спутниковую связь военным.

Контракт в 70 миллионов долларов был заключен на год. Он предусматривает обслуживание Starshield через группу Starlink, пользовательские терминалы, вспомогательное оборудование, управление сетью и другие связанные услуги.

Программа, принадлежащая американскому правительству, будет контролироваться Космическими силами Пентагона.

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