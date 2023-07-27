



SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy за минуту до старта

Седьмой по счету запуск ракеты Falcon Heavy должен был состояться 27 июля в 03.04 по Гринвичу, но был отменен за 65 секунд до его начала.



Следующее окно для запуска будет через сутки, 28 июля. Задача ракеты останется неизменной — доставить спутник Юпитер 3 на орбиту.



Этот аппарат является крупнейшим коммерческим спутником из когда-либо созданных, сообщает Space.com. Его вес превышает 10 тонн.



На сегодняшний день Falcon Heavy запускался шесть раз, в том числе три раза с ноября 2022 года. Ракета дебютировала в феврале 2018 года. На сегодняшний день она является второй по мощности после NASA Space Launch System.



