



Sony запретила россиянам и белорусам активировать игры в Steam

Компания Sony запретила пользователям из России и Беларуси активировать игры в аккаунтах Steam.



Об этом сообщает российский дистрибьютор "Бука".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Издатель ограничил активацию игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории других стран СНГ игра активируется успешно", - сказано в сообщении, который получили пользователи "Бука".



Аналогичное сообщение получил российский интернет-магазин игр Steampay.