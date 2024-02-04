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Sony запретила россиянам и белорусам активировать игры в Steam
04.02.2024 01:30 Алина Груднева

Sony запретила россиянам и белорусам активировать игры в Steam

Компания Sony запретила пользователям из России и Беларуси активировать игры в аккаунтах Steam.

Об этом сообщает российский дистрибьютор "Бука".

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"Издатель ограничил активацию игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории других стран СНГ игра активируется успешно", - сказано в сообщении, который получили пользователи "Бука".

Аналогичное сообщение получил российский интернет-магазин игр Steampay. 

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