



Солнце внезапно удивило: ученые в шоке от сделанного открытия

Научное сообщество астрономов было уверено, что о Солнце известно уже практически все, однако недавнее событие доказало обратное. Солнце внезапно потрясло ученых, представив им невероятное открытие, которое вызвало настоящий шок.



Ученые зафиксировали самые высокоэнергетические солнечные лучи. происхождение которых остается загадкой, сообщается в результатах нового шестилетнего исследования, которое было опубликовано в журнале Physical Review Letters, передает Independent.

Отмечается, что с такой энергией световые лучи наблюдали впервые, и данное открытие вызывает еще больше вопросов.

Начиная с 1990-х годов ученые фиксировали множество различных видов высокоэнергетического излучения. Но новое исследование показало, сильнее ранее зарегистрированных лучи исходят от Солнца на гораздо более высоких уровнях энергии.



"Солнце более удивительно, чем мы думали. Мы думали, что разобрались с этой звездой, но это не так", - заявил соавтор исследования Мехр Ун Ниса из Мичиганского государственного университета.



Стоит отметить, что данное излучение не достигает поверхности Земли и умеет создавать "контрольные сигнатуры", которые можно наблюдать в атмосфере.