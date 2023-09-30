



Содом и Гоморра возможно были уничтожены астероидом мощнее атомной бомбы

Американский богослов заявил, что археологические находки в Иордании показывают, что город Содом – главный герой наряду с Гоморрой в одной из самых известных библейских историй – был разрушен астероидом, более мощным, чем атомная бомба.



“Раскопки в Иордании являются свидетельством того, что одна из самых драматичных и невероятных историй в Библии может быть буквально правдой , по мнению выдающегося богослова Джона Бергсмы”, – отмечает британский таблоид Daily Star.



"Согласно книге Бытия, Бог пролил серу и огонь на Содом и Гоморру за их “нечестивость”, полностью уничтожив их. В Талль-эль-Хаммаме были замечены примеры такого опустошения, и то, что было обнаружено, полностью изменило взгляд доктора Бергсмы на Ветхий Завет”, – пишет издание.



По данным Daily Star, теолог "напомнил о доказательствах сильного нагрева скелетов и керамических фрагментов, найденных археологами", которые могут быть "доказательством прямого воздействия астероида". В статье напоминается, что “около 3600 лет назад город Талль-эль-Хаммам был процветающим: значительно большим и могущественным, чем Иерусалим или Иерихон”, но что “почти в одночасье он исчез”. Отсутствие в руинах наконечников стрел или других признаков осады предполагает, что “то, что разрушило” Талль-эль-Хаммам (или Содом) и его соседа (возможно, Гоморру), “не было военным нападением”.



Стивен Коллинз, ведущий археолог Талль-эль-Хаммама, рассказал доктору Бергсме о некоторых удивительных находках, особенно о том, что “керамические изделия, обнаруженные на этом месте, были покрыты тринититом”. Бергсма напомнил, что это “слой стекла, который образуется, когда в пустыне взрывается атомная бомба и тает песок”. Археологи нашли свидетельства того, “что огромный порыв жары с неба сжег эти города-побратимы” на территории нынешней Иордании. Коллинз сравнил разрушения в районе реки Иордан с Тунгусским астероидом, врезавшимся в атмосферу Земли над Сибирью в 1908 году, вызвав масштабные разрушения.



Взрыв в Талль-эль-Хаммаме “был сильнее, чем взрыв 1908 года, где взорвался огненный шар шириной 50 метров с энергией, в 1000 раз большей, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму”. Кроме того, по словам Джеймса Кеннета, почетного профессора наук о Земле в Калифорнийском университете, в результате взрыва в воздухе, похоже, образовалось большое количество соли. Эта информация напоминает "историю жены Лота, превратившейся в соль после разрушения Содома".



Согласно исследованию, подготовленному экспертами нескольких университетов США, “воздушный взрыв” уничтожил Талль-эль-Хаммам, город среднего бронзового века в долине реки Иордан, недалеко от Мертвого моря.



“Приток соли, связанный с выбросом в воздух, вызвал повышенную соленость почв, препятствовал развитию сельского хозяйства и вызвал запустение на 300–600 лет” в радиусе примерно 25 километров в районе Содома и Гоморры.