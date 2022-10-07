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Шокирующее исследование: пьющие менее склонны к развитию деменции
07.10.2022 16:04 Ольга Белозерова

Шокирующее исследование: пьющие менее склонны к развитию деменции

Новое шокирующее исследование показало, что пьющие алкоголь люди менее склонны к развитию деменции.

Исследование было проведено Сиднейским университетом Нового Южного Уэльса, который провел метаанализ 15 исследований, анализирующих связь между алкоголем и деменцией у взрослых старше 60 лет, сообщает NY Post.

Ученые изучили данные 24 478 человек со всего мира. За время исследования у 2124 взрослых развилась деменция.

В ходе исследования ученые обнаружили, что те, кто входил в группу с диагнозом нарушения работы головного мозга, с большей вероятностью воздерживались от алкоголя по сравнению с теми, кто пьет мало или умеренно.

Исследователи не установили, почему умеренное потребление алкоголя может укрепить здоровье мозга, и не приняли во внимание другие факторы, такие как физические упражнения, диета или вес.

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