



Сделка на миллиард: Показан Орон, новый разведывательный самолет Израиля





Концерн IAI представила на Парижском авиасалоне новый разведывательный самолет Израиля - Mars-2.



Новый разведывательный самолет ВВС, который находится на продвинутой стадии освоения в эскадрилье Нахшон на базе Неватим и будет называться в Израиле "Орон", присоединится к двум существующим разведывательным самолетам - "Орел" и "Комета".



По оценкам в оборонной промышленности, стоимость сделки оценивается в один миллиард долларов. Она включает в себя покупку современного самолета, произведенного американской компанией Gulfstream, а также специальное переоборудование и множество устройств, которые производит, устанавливает и обслуживает IAI.



Новый самолет предназначен для выполнения стратегических задач по сбору разведданных путем периферийного наблюдения в радиусе тысяч километров с помощью современных камер, больших радаров, прослушивающих устройств и, прежде всего, инновационных технологий искусственного интеллекта и алгоритма обработки огромной информации в течение нескольких минут. Все это для создания точной, актуальной разведывательной картины и ее быстрой передачи с воздушной станции, укомплектованной офицерами разведки, - на землю.





IAI, которая также производит беспилотники стратегического назначения, объясняет, что главное преимущество нового пилотируемого самолета - это емкость информации, собранной сотнями его датчиков, "разведывательный вес", который более чем в десять раз больше, чем у стратегического беспилотника.



Таким образом, штаб и командование получают от офицеров на борту самолета готовый разведывательный продукт в режиме реального времени. Как и предыдущие модели, новый самолет будет действовать на высоте от от 3 600 до 4 500 метров. Дальность его полета достигает даже более 1 000 км, так что его эффективность будет актуальна и для чувствительных миссий против враждебных государств, включая Иран.



Системы обнаружения и слежения, установленные на Орон, выполнены в миниатюрных вариантах, что увеличило его возможности по обнаружению и классификации разведывательной информации среди тысяч различных компонентов, на море и на суше. Разработка "Орона" длилась около десяти лет, его средства передачи информации надежно зашифрованы.



Самолет будет обнаруживать подвижные и неподвижные объекты, и в отличие от существующих аналогов, он не будет эксплуатироваться с полной системой ПВО, в связи с изменением потребностей, но в нем будет предусмотрено место для высокопоставленного командира - на случай необходимости проведения крупных операций при координации с наземными силами. Примерно треть из десятков тонн веса самолета - аппаратура из десятков компьютеров. В самолете будет восемь мест для офицеров разведки и радары ALTA от IAI.

