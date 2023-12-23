



Россия хочет повторить опыт Илона Маска со спутниковым интернетом

Оказавшись практически отрезанной от цивилизации относительно связей с развитыми странами, а также отказавшись от многих соцсетей “добровольно”, в России задумались о создании аналога системы спутникового интернета по принципу Starlink Илона Маска.



Проект собирается реализовать космическая компания “Бюро 1440”, входящая в “Икс холдинг”. Об этом на выставке-форуме “Россия” заявил гендиректор группы компаний Yadro (тоже входит в “Икс холдинг”) Алексей Шелобков сообщают российские СМИ.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В 2027 году планируется запустить 250 спутников, а к 2030-му году хотят увеличить количество спутников до 700 единиц.

