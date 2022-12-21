



Rolls-Royce выбрала места для развертывания первого малого модульного реактора

Rolls-Royce SMR выбрала три потенциальных места для развертывания первого малого модульного реактора



Британская компания будет определяться среди трех мест: два в северо-восточной части страны, вблизи города Сандерленд, еще одно – в северном Уэльсе. Окончательное решение будет принято в начале следующего года.



Rolls-Royce SMR сообщила, что выбор был сделан после серии визитов и последующей оценки пригодности каждого места для размещения малых модульных реакторов (ММР, англ. SMR).



Ожидается, что станция будет занимать площадь около 23 тыс. м2 и создаст более 200 постоянных рабочих мест.