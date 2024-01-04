Новости » Наука и Технологии
РФ собирается оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами
04.01.2024 14:18 Алина Груднева

РФ собирается оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами

Россия намерена оснастить свои крылатые ракеты X-32, которые используются для ударов по Украине, кассетными боеприпасами.

Соответствующую информацию на основе полученных доказательств опубликовал украинский Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты производят ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.

Уточняется, что такая задача была поставлена министерством обороны РФ в октябре прошлого года. К счастью, к настоящему моменту случаев применения модернизированных крылатых ракет не зафиксировано.

"Призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения", - добавили в центре.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы