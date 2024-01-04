



РФ собирается оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами

Россия намерена оснастить свои крылатые ракеты X-32, которые используются для ударов по Украине, кассетными боеприпасами.



Соответствующую информацию на основе полученных доказательств опубликовал украинский Центр национального сопротивления.



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"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты производят ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.



Уточняется, что такая задача была поставлена министерством обороны РФ в октябре прошлого года. К счастью, к настоящему моменту случаев применения модернизированных крылатых ракет не зафиксировано.



"Призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения", - добавили в центре.