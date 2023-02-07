



Революционная сеть SUCOM обеспечит дроны бесперебойной связью

Беспилотники, осуществляющие доставку на большие расстояния, получат надежный способ связи благодаря новой системе. Немецкие ученые разработали мобильную сеть SUCOM для решения проблем, связанных с переключением дронов между несколькими вышками сотовой связи, а также с коммуникационными протоколами, регулирующими поток сотовых данных между дронами и их операторами. Об этом сообщает New Atlas.



По словам специалистов из Института телекоммуникаций имени Фраунгофера, новая система позволяет дронам поддерживать стабильную связь со своими операторами через сотовые сети, даже если скорость передачи данных колеблется. Это означает, что информация в режиме реального времени, как направление полета, высота, скорость и GPS-координаты, всегда будет доступна.



Сеть SUCOM уже была протестирована на беспилотнике, при этом обычный модуль часто отключался, тогда как модуль SUCOM обеспечивал стабильное соединение. Для демонстрации возможностей системы беспилотник, оборудованный модулем SUCOM, пролетел через "мертвую зону" сотовой связи в Германии шириной 14 км, не потеряв при этом связи.



В настоящее время эта технология используется дронами для доставки медицинской помощи в Малави, что позволяет удаленным операторам постоянно контролировать информацию об их полете.



Ожидается, что сеть SUCOM произведет революцию в способах связи между дронами, осуществляющими доставку на большие расстояния, сделав их работу гораздо более надежной и эффективной. С новой технологией дрон автономно преодолевает расстояние по пересеченной местности до 40 километров за раз, и удаленные операторы могут в любое время отслеживать информацию о полете. В случае, если сотовая связь все-таки выйдет из строя, дроны оснащены еще и системой спутниковой связи.