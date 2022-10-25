



Разум человека похож на квантовый компьютер

Новое исследование предполагает, что наш разум на самом деле имеет много общего с квантовым компьютером.



Полученные данные не только расширили знания об основах квантовой механики, они могут объяснить, например, почему наш мозг по-прежнему превосходит суперкомпьютеры в решении таких задач, как принятие решений или изучение новой информации.



“Мы адаптировали идею, разработанную для экспериментов, чтобы доказать существование квантовой гравитации”, – говорит физик из Дублинского университета Кристиан Керскенс.



В исследовании рассматривается идея “квантовой запутанности”. Другими словами, запутанность или взаимосвязь между известными системами может произойти только в том случае, если промежуточная система в середине – неизвестная система – также действует на квантовом уровне. Хотя неизвестную систему нельзя изучать напрямую, ее эффекты можно наблюдать, как в случае с квантовой гравитацией.



С помощью революционной техники исследователи смогли увидеть мозговые нейронные сигналы, которые обычно невозможно обнаружить с помощью МРТ, и считается, что они появились из-за того, что протоны в мозгу были “спутаны”, то есть действовали на квантовом уровне.



Функции мозга, которые освещали показания МРТ, были связаны с кратковременной памятью и осознанием, и это указывает на то, что квантовые процессы играют решающую роль в сознании и обучении новому, предполагает Керскенс.

