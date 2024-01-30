Разработан уникальный экзоскелет для военных и полиции
Немецкая компания Mehler Protection совместно с канадскими инженерами из Mawashi Science & Technology разработали уникальный пуленепробиваемый тактический экзоскелет для военных и полиции.
Технология будет использоваться французской жандармерией.
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Бронированный экзоскелет способен защитить от трех попаданий из автомата Калашникова с дальности в 10 метров.
Преимущество разработки состоит в том, что она лишена моторов, потому ей не нужны батареи, которые могут разрядиться в любой момент.
Разработан бронированный экзоскелет для армии и полиции— миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) January 29, 2024
Немецкая компания Mehler Protection в сотрудничестве с канадскими инженерами из Mawashi Science & Technology разработали пуленепробиваемый тактический экзоскелет для французской жандармерии. Он защищает носителя от трех pic.twitter.com/hjBEwldAlG