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Разработан уникальный экзоскелет для военных и полиции
30.01.2024 06:44 Алина Груднева

Разработан уникальный экзоскелет для военных и полиции

Немецкая компания Mehler Protection совместно с канадскими инженерами из Mawashi Science & Technology разработали уникальный пуленепробиваемый тактический экзоскелет для военных и полиции.

Технология будет использоваться французской жандармерией. 

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Бронированный экзоскелет способен защитить от трех попаданий из автомата Калашникова с дальности в 10 метров. 

Преимущество разработки состоит в том, что она лишена моторов, потому ей не нужны батареи, которые могут разрядиться в любой момент.

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