



Разработан уникальный экзоскелет для военных и полиции

Немецкая компания Mehler Protection совместно с канадскими инженерами из Mawashi Science & Technology разработали уникальный пуленепробиваемый тактический экзоскелет для военных и полиции.



Технология будет использоваться французской жандармерией.



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Бронированный экзоскелет способен защитить от трех попаданий из автомата Калашникова с дальности в 10 метров.



Преимущество разработки состоит в том, что она лишена моторов, потому ей не нужны батареи, которые могут разрядиться в любой момент.