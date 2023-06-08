



QR-коды в будущем могут выглядеть как полноценные картины – фото

Выпускник Китайского университета связи, известный под псевдонимом ciaochaos, рассказал о своем проекте по созданию “красивых QR-кодов”. Вместо того чтобы оставить QR-коды в их традиционном виде, ciaochaos предложил интересный подход – использовать изображения, сгенерированные нейросетью, и накладывать на них параметры для считывания QR-кода.



"Это идея, которую я хотел реализовать уже давно, но соответствующие инструменты появились только недавно с развитием нейросетей для генерации изображений", – рассказал ciaochaos.



Для создания данной модели генерации QR-кодов ciaochaos использовал технологию Stable Diffusion, а также разработал модель ControlNet для улучшения работы нейросети. В процессе ему помогали коллеги и преподаватели из университета. После обучения модели, он применял различные комбинации методов chekpoint и LoRa для точной настройки параметров генерации для получения изображения с QR-кодами.

Китайский студент под ником ciaochaos давно вынашивал идею «зашить» QR-код в изображение. Он сделал это, создав модель для Stable Diffusion — она генерирует уже готовые QR-коды.



Пока он только показывает результаты, а модель обещает выложить позжеhttps://t.co/Sr8gNNcvpO pic.twitter.com/2JUXHapKNL — Стартапы и бизнес (@vcru) June 6, 2023

Напомним, эксперты советуют быть особенно внимательными с QR-кодами в публичных местах. Так, 60-летняя женщина потеряла $20 000, когда отсканировала смартфоном ложный QR-код. Пострадавшая увидела наклейку с ним на входной двери в кафе. QR-код направил женщину на загрузку постороннего приложения. Пострадавшая его установила и уже заполнила анкету. Мобильное приложение содержало полноценный бэкдор – злоумышленники удаленно получили доступ к смартфону жертвы.