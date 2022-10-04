



Пугающий прогноз: Тихому океану грозит полное исчезновение

Тихому океану грозит полное исчезновение, из-за чего образуется новый суперконтинент.

По данным Science Alert, к такому пугающему выводу пришли австралийские и китайские геологи, изучив поведение дрейфующих тектонических плит Земли.

Исследованием руководил Новый университет Кертина в Перте. По мнению ученых, суперконтинент образуется после столкновения Австралии с Евразией примерно через 200-300 миллионов лет. Единый суперконтинент получил название Амасия.

"За последние 2 миллиарда лет земные континенты сталкивались друг с другом, образуя суперконтинент каждые 600 миллионов лет, известные как цикл суперконтинентов", – подчеркнул автор исследования геолог Чуан Хуанг.

Ученые пришли к выводу, что Тихий океан исчезнет из-за ослабления верхнего слоя океанской коры, в результате чего на планете останутся лишь Индийский и Атлантический океаны.

"Земля, какой мы ее знаем, будет совершенно другой, когда сформируется Амасия. Ожидается, что уровень моря будет ниже, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет очень засушливой с высокими дневными перепадами температур", – сказано в результатах исследования.