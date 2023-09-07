



Прорыв: выращен эмбрион без яйцеклетки и спермы

Ученым из израильского Института Вейцмана удалось вырастить модель человеческого эмбриона без спермы и яйцеклетки.



Исходным материалом стали стволовые клетки, из которых при помощи химических элементов была получена ткань, необходимая для формирования плода.



По словам исследователей, их модель выглядит как эмбрион, которому 14 дней, выделяющий гормоны. Эксперимент был проведен для того, чтобы исследовать первые моменты жизни плода гуманным способом.



Ученые выразили надежду на то, что эксперимент поможет объяснить, как возникают разные типы клеток на первых этапах построения органов, а также понять наследственные или генетические заболевания.