



Прорыв в истории: расшифрованы записи царя Иудеи Езекии

Профессор библейских исследований и древней истории Хайфского университета Гершон Галиль рассказал о важном открытии.

Ему удалось расшифровать пять новых записей царя Иудеи Езекии.

По словам профессора, это одно из самых важных археологических открытий всех времен в Израиле, которое представляет собой прорыв в изучении истории Израиля в библейский период.

"Мне удалось расшифровать пять новых монументальных надписей царя Иудейского Езекии, которые включают в себя десятки строк и сотни букв. В надписях упоминается имя Езекии, царя Иудеи, и резюмируются его основные действия в первые семнадцать лет правления, в том числе разработку каменоломен Никбат-а-Шилоах, ритуальную реформу, завоевание филистимлян и его накопление большого богатства", - сказал археолог.

По словам Галиля, наиболее важным аспектом открытия является тот факт, что «надписи указывают точную дату завершения водного проекта – 2 таммуза 17-го года Езекии = 709 г. до н.э.

"Это самые полные царские надписи, которые у нас есть. И они являются еще одним доказательством того, что цари Израиля и Иудеи писали царские надписи, в которых указывались их имена и деяния", — отметил Галиль.

Он привел дословную цитату этой надписи, которая включает 11 строк, 64 слова и 243 буквы на иврите:

Надпись включает 11 строк, 64 слова и 243 буквы и гласит:

"Езекия, сын Ахаза, царь Иудейский; сделал бассейн и водопровод; на семнадцатом году, во второй день четвертого [месяца]; От царя Езекии пришел царь, по ручью ходил он; он разбил филистимлян; От Екрона до Газы и поставил там свою военную засаду; Иудейское войско. И он разбил надгробную плиту и сокрушил медного змея;

И убрал жертвенники идолов и срубил дерево Ашера, Езекия царь; Он накопил богатство во всех сокровищницах своих и в доме; Много серебра и золота благовония и хорошее масло".