Прорыв: представлен полностью водонепроницаемый смартфон

Компания Oppo представила первый в мире полностью водонепроницаемый смартфон A3 Pro, который выйдет на рынок по доступной цене.



По данным GizmoChina, речь идет о первом потребительском смартфоне, который прошел сертификацию IP69, IP68 и IP66.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Телефону не страшны струи воды высокой температуры, его также можно погружать на глубину 1,5 метра абсолютно без ущерба.



По словам производителя, он оснащен закаленным и крайне устойчивым к повреждениям стеклом Gorilla Glass Victus 2. Стоит такая суперновинка от 277 долларов в завивимости от комплектации.

OPPO A3 Pro has an IP69 water and dust resistance rating.



Nice 👀 pic.twitter.com/CoKJUU6zge