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Прорыв: представлен полностью водонепроницаемый смартфон
13.04.2024 01:22 Алина Груднева

Прорыв: представлен полностью водонепроницаемый смартфон

Компания Oppo представила первый в мире полностью водонепроницаемый смартфон A3 Pro, который выйдет на рынок по доступной цене.

По данным GizmoChina, речь идет о первом потребительском смартфоне, который прошел сертификацию IP69, IP68 и IP66. 

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Телефону не страшны струи воды высокой температуры, его также можно погружать на глубину 1,5 метра абсолютно без ущерба. 

По словам производителя, он оснащен закаленным и крайне устойчивым к повреждениям стеклом Gorilla Glass Victus 2. Стоит такая суперновинка от 277 долларов в завивимости от комплектации.

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