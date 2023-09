Показана удивительная галактика в созвездии Большой Медведицы

Космический телескоп Hubble продемонстрировал галактику SDSS J103512.07+461412.2 в созвездии Большой Медведицы.



Соответствующий завораживающий кадр обнародовала обсерватория ESA.



Это созвездие находятся в 23 млн световых лет от нашей планеты. За этой удивительной галактикой наблюдали в рамках масштабного исследования - Слоановского цифрового обзора неба (SDSS).



По данным ESA, необычное название говорит о том, что ее "можно найти в 10 часах, 35 минутах и 12 секундах к востоку от точки нулевого часа небесного экватора и чуть более 46 градусов к северу от экватора". SDSS J103512.07+461412.2 окружена множеством маленьких галактик разной формы. Сама по себе она представляет собой широкую горизонтальную полосу из крошечных звезд.

📷 This NASA/ESA @HUBBLE_space telescope image includes the galaxy SDSS J103512.07+461412.2.



The seemingly rambling name is because this galaxy was observed as part of the Sloan Digital Sky Survey (SDSS), a massive survey to observe and catalogue vast numbers of astronomical… pic.twitter.com/ZtgoJ0wOCt