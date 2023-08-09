



Первый полет космического корабля Starliner с астронавтами вновь отложили

Компания Boeing решила отложить первый полет проблемного космического корабля Starliner с людьми на Международную космическую станцию, который был запланирован на 2023 год.



Астронавты изначально должны были отправиться на МКС в конусообразной капсуле 21 июля в рамках программы NASA Commercial Crew Program.



Дата первого полета неоднократно отодвигалась, пока в компании не объявили о том, что он состоится не ранее марта 2024 года из-за многочисленных проблем.



"Мы ожидаем, что космический корабль будет готов в начале марта. Сейчас мы работаем с NASA и ULA над потенциальными датами запуска, исходя из готовности. В течение следующих недель мы посмотрим, в какие сроки можем вписаться, а затем определим дату запуска", — сказал вице-президент Boeing Марк Наппи.



Boeing пришлось взять почти 900 млн долларов из доходов, чтобы покрыть стоимость Starliner. Последняя миссия Starliner на МКС была успешно осуществлена в мае прошлого года, однако запуск с экипажем на борту по-прежнему не состоялся.



Во время недавних испытаний инженеры выявили новые проблемы, связанные с неисправной парашютной системой и лентой, которой были перемотаны скопления проводов, которая оказалась легко воспламеняемой.