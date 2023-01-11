



Первые галактики сформировались ранее, чем принято считать – исследование

Изображения и спектры, полученные космическим телескопом Уэбба, показывают, что первых галактик во Вселенной намного больше, или они значительно ярче, чем ожидали астрономы.



“Появляются доказательства того, что первые галактики сформировались ранее, чем принято считать”, – объявили астрономы на 241-м собрании Американского астрономического общества в Сиэтле, США.



Несколько астрономов с помощью телескопа Уэбба обнаружили, что самые ранние звездные мегаполисы более зрелые и более многочисленные, чем ожидалось. Результаты могут в конечном итоге изменить то, что мы знаем о том, как образовались первые галактики.



Выступая в рамках сотрудничества Cosmic Evolution Early Release Science CEERS Джейхан Карталтепе из Рочестерского технологического института сообщил о снимках телескопа Уэбба галактик, образованных, когда вселенной было от 500 миллионов до 2 миллиардов лет.



Более длинные волны, которые обнаруживает Уэбб, позволяют ему заглянуть в прошлое. Телескоп Уэбба дает более четкие изображения, чем телескоп Хаббла, а его чувствительность выше. Группа CEERS использовала новые данные – как изображения, так и спектры, чтобы найти 850 ранних галактик, измерить расстояние до каждой из них, и установить их форму.



Классификации галактик не являются взаимоисключающими.



“Галактики сложны, и они не обязательно попадают только в одну категорию”, – говорит Карталтепе. “Некоторые галактики, например, имеют форму как диска, так и центральной выпуклости, как Млечный Путь”.



Выступая на той же пресс-конференции AAS, Хаоцзин Ян их Университет Миссури сообщил о еще более ранних галактиках. Используя изображения телескопа Уэбба на нескольких длинах волн, Ян обнаружил 87 далеких галактик за скоплением галактик SMACS 0723, их свет был увеличен и искажен гравитацией. Галактики датируются периодом между 200 и 400 миллионами лет после Большого взрыва.



“Принятая ранее картина образования галактик в ранней Вселенной должна быть пересмотрена”, – убежден астроном.