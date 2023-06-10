



Первая партия аудиоочков Xiaomi Mijia распродана за минуты

Компания Xiaomi запустила продажу умных аудиоочков Mijia Smart Audio Glasses. Стоимость продукта составляет $115 в Китае. Сразу после выхода на рынок очки были распроданы в официальном интернет-магазине Xiaomi Mall, но на сторонних платформах их еще можно найти.



Дизайн Mijia Smart Audio Glasses отличается стильностью и эргономичностью, при этом вес составляет всего 38.1 г. Очки имеют функцию активного шумоподавления во время разговора благодаря использованию искусственного интеллекта и двух микрофонов.



Mijia Smart Audio Glasses обеспечивают до 7 часов непрерывного времени разговора или до 10 часов непрерывного прослушивания музыки. Они способны работать в режиме ожидания до недели. По обе стороны очков расположены сенсорные области длиной 30 мм, позволяющие управлять устройством как правой, так и левой рукой. Активацию голосовых помощников можно производить с помощью длительного нажатия.



Умные аудиоочки Mijia поддерживают одновременное подключение к двум устройствам, что делает их использование еще более удобным. Они также имеют функцию поиска и обеспечивают защиту от пыли и влаги (IP54).

