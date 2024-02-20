



Пациент с вживленным чипом Neuralink управляет компьютером силой мысли



По словам основателя стартапа Элона Маска, первый пациент, которому был имплантирован чип для мозга от компании Neuralink, полностью восстановился и может управлять компьютерной мышью с помощью своих мыслей.



"Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился, с нейронными эффектами, на которые мы рассчитывали", - заявил Маск в сообщении на сайте X (Twitter).



Пациент способен перемещать мышь по экрану, просто думая".



NEWS: Elon Musk announced tonight that the first human implanted with @Neuralink’s brain chip has made a full recovery.



The patient is able to control a mouse using only their thoughts. Incredible achievement!pic.twitter.com/ImrSkxT0h7 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 20, 2024

По словам Маска, сейчас Neuralink пытается получить от пациента как можно больше нажатий на кнопки мыши.Компания Neuralink успешно имплантировала чип "Телепатия" пациенту в прошлом месяце, после того как в сентябре получила разрешение на проведение испытаний на людях.По словам Маска, сейчас Neuralink пытается получить от пациента как можно больше нажатий на кнопки мыши.Личность первого пациента Neuralink пока не известна.Технология Neuralink использовала робота для хирургической установки имплантата интерфейса мозг-компьютер в область мозга, которая контролирует намерение двигаться.Система состоит из компьютерного чипа, прикрепленного к крошечным гибким нитям, вшитым в мозг роботом, похожим на швейную машинку.Робот удаляет небольшой кусок черепа, подсоединяет нитевидные электроды к определенным участкам мозга, зашивает отверстие, и единственным видимым остатком является шрам, оставшийся после разреза.По словам Маска, эта процедура занимает всего 30 минут, не требует общей анестезии, и пациенты смогут вернуться домой в тот же день.Пока неясно, относятся ли все эти обещания к первому пациенту, получившему имплантат, хотя Маск сказал, что он или она "хорошо поправляется".