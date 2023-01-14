



Отчет Пентагона об НЛО: число сообщений резко возросло, перевалив за 500

Управление национальной разведки США изучает новые сообщения об НЛО, число которых увеличилось более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.



Пентагон рассекретил новый отчет, согласно которому в настоящее время известно о 510 таких инцидентах, свидетелями которых, как правило, становятся пилоты и операторы ВМС и ВВС США.



Это значительно больше, чем 144 инцидента, рассмотренных в первоначальном отчете в июне 2021 года.



Офис Пентагона, рассматривающий отчеты о "неидентифицированных воздушных явлениях" (UAP), изучил 366 новых зарегистрированных инцидентов. Было определено, что около половины из них являются "непримечательными" и приписываются человеческому фактору. 26 были определены как беспилотники, 163 — как воздушные шары, шесть — из-за воздушных помех.



Однако более сотни случаев, а именно 171, пока что объяснить не удалось. Это означает, что было собрано недостаточно информации для идентификации объектов. Согласно отчету, некоторые из них, по-видимому, "продемонстрировали необычные летные и эксплуатационные характеристики и требуют дальнейшего анализа".



Уточняется, что ни одно из сообщений не было связано с какой-либо "внеземной активностью". Исследования "неидентифицированных воздушных явлений" продолжаются на межведомственном уровне из-за опасений, что речь идет о неизвестных шпионских объектов других стран.



"НЛО по-прежнему представляют опасность для полетов ВВС США и могут нести возможную угрозу сбора данных со стороны противника", - сказано в документе.