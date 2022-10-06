



Основатель Telgeram Павел Дуров: Держитесь подальше от WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о серьезной уязвимости WhatsApp и назвал этот мессенджер небезопасным.



По словам Дурова, хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому телефонов, где установлен WhatsApp.



"Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе", - написал Дуров в своем Telegram-канале.



Дуров отметил, что обновление приложения не поможет решить проблему. Он добавил, что хакерам достаточно отправить вредоносное видео или начать видеозвонок, чтобы получить контроль над телефоном пользователя.



По его словам, WhatsApp сталкивается с подобной проблемой уже не в первый раз, что говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.



"Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp - он уже 13 лет является инструментом слежки", - написал Дуров, отметив, что агитирует переходить в Telegram.

