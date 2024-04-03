



Обломок с МКС рухнул на дом в США

Килограммовый цилиндрический металлический объект с Международной космической станции рухнул на крышу дома во Флориде.



По данным The Guardian, обломок пробил крышу и пол.



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По мнению экспертов, этот объект мог быть мусором, выброшенным с МКС. В NASA приступили к расследованию. Потерпевший житель Флориды Алехандро Отеро теперь требует, чтобы ему возместили ущерб. Однако этот вопрос столкнулся с серьезной проблемой. Если ответственность за это несет NASA, тогда бы агентство выплатило ему неустойку.



Но процесс усложняет тот факт, что грузовой поддон был запущен японским космическим агентством. Таким образом, пока неизвестно, кто все же будет отвечать за инцидент.



По словам Мишеля Хэнлона из университета штата Миссисипи, если объект принадлежит не NASA, то отвечать должна страна, которая отправила его в космос.