



NuScale достигает ключевой вехи в развитии проекта безуглеродной энергии

NuScale достигает ключевой вехи в развитии проекта безуглеродной энергии



Комитет по управлению проектом Carbon Free Power Project (CFPP) принял резолюцию по продвижению по графику проекта малого модульного реактора NuScale Power SMR (ММР, малый модульный реактор).



NuScale Power SMR станет первой АЭС с малым модульным реактором, которая заработает в Соединенных Штатах вблизи Айдахо-Фолс в Национальной лаборатории Айдахо Министерства энергетики США.



На площадке станции развернут шесть модулей мощностью по 77 МВт каждый для производства 462 МВт безуглеродной электроэнергии.



Прогнозируется, что первый реактор начнет производить электроэнергию в 2029 году, а остальные модули заработают до 2030-го.