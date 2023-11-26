



Новый тренд: "подводное" шампанское

Обнаружение неповрежденных бутылок на затонувшем в 1852 г. корабле послужило толчком к разработке процесса подводной выдержки.



Как и многие другие лучшие инновации в мире, она началась случайно. В 2010 г. группа дайверов на Аландском архипелаге в Финляндии наткнулась на обломки корабля, затонувшего в 1852 г., и с удивлением обнаружила 145 бутылок шампанского на глубине почти 50 метров.



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Что еще более удивительно, бутылки были еще полны и на вкус, по словам профессора пищевой биохимии Филиппа Жанде: "Я никогда в жизни не пробовал такого вина. Аромат оставался во рту в течение трех-четырех часов после дегустации", хотя он попробовал всего несколько капель.



Через два года после находки 11 бутылок были проданы на аукционе в Мариехамне, за 156 тыс. долл. Одна из бутылок Veuve Clicquot стала главным лотом и была продана за 15 000 евро.



Шампанский дом считает, что морские глубины могут стать идеальной средой для "отдыха" шампанского, которое традиционно оставляют созревать в сети старых меловых погребах под Реймсом. "Благодаря низкой солености (в 20 раз ниже, чем в Атлантическом океане) и постоянной температуре 4°C Балтийское море является оптимальной средой для выдержки", - заявила компания Veuve.

