



Новый мощный китайский беспилотник может изменить тактику воздушной войны

Китай продемонстрировал новый большой беспилотник на важном авиасалоне в Чжухае. Аппарат способен пролететь до 10 000 км и имеет размах крыльев 24 метра. Он может нести до 16 боеприпасов, включая ракеты и бомбы.



На 14 авиасалоне в Чжухае является Пекин продемонстрировал новые самолеты, беспилотники и боеприпасы. За последнее десятилетие Китай стал крупным игроком на рынке военных беспилотников.



Среди прочих новинок Китай показал новый большой беспилотник. Аппарат способен пролететь до 10 000 км и имеет размах крыльев 24 метра. Он может находиться в воздухе до 40 часов и нести до 16 боеприпасов, включая ракеты и бомбы.



Современные дешевые и простые конструкции с треугольным крылом, которые на самом деле представляют собой “барражирующий боеприпас”, что означает, что это летающий боеприпас, похожий на крылатую ракету нашли широкое применение на поле военных действий. Решение Китая представить Wing Loong-3, является попыткой заявить, что теперь у него есть беспилотник большой дальности, способный нести множество ракет.



Предполагается, что китайский Wing Loong будет более сложной версией американского Reaper, в отличие от иракских дронов, эффективных, но простых устройств. Он может нести ракеты класса «воздух-воздух” PL-10E, а, значит, он может поражать вертолеты и БПЛА. Это делает его более интересным, чем существующие аналоги, производимые в Израиле или США.



Новые беспилотники Китая могут принципиально изменить тактику ведения войны в воздухе.

