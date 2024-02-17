



Новая нейросеть от OpenAI Sora превратит изображения и текст в видео

OpenAI представила новую нейросеть под названием Sora, способную превращать изображения и текст в видеоролики.



Согласно информации на сайте компании, данная технология позволяет создавать видео продолжительностью до одной минуты. Sora может генерировать сложные сцены с несколькими персонажами, обеспечивая высокую детализацию и сохранение визуального качества, при этом следуя указаниям пользователя.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Форум разработчиков OpenAI уже начал обсуждение потенциального воздействия Sora на рынок моушен-дизайна, высказывая опасения относительно возможной угрозы для рабочих в данной области. Один из участников форума, представившийся моушен-дизайнером американской анимационной студии Laika, поделился своим взглядом на ситуацию, выражая тревогу по поводу потенциальной замены работников ИИ.



Тем временем, Sora проходит стадию тестирования, и доступ к ней предоставлен ограниченному числу пользователей, включая дизайнеров, художников и кинорежиссеров, с целью получения обратной связи и улучшения ИИ. Создатели технологии признали наличие некоторых ограничений, включая отсутствие причинно-следственных связей в создаваемых роликах. Например, в одном из примеров видео, сгенерированных Sora, показана женщина задувающая свечи на торте, но они не гаснут.



Сгенерированные Sora ролики













