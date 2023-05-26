



Neuralink Илона Маска получила одобрение FDA для испытаний на людях

Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся имплантацией мозга, заявила в четверг вечером, что у нее есть разрешение регулирующих органов на проведение первого клинического испытания своего экспериментального устройства на людях.



Одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) станет важной вехой для компании, которая занимается разработкой устройства, хирургическим путем вводимого в мозг роботом и способного расшифровывать активность мозга и связывать его с компьютерами. До сих пор компания проводила исследования только на животных.



“Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях!” – объявила Neuralink в Twitter, назвав это “важным первым шагом, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям”. Маск ретвитнул пост, поздравив свою команду.



При поддержке Маска Neuralink привлекла экстраординарные ресурсы и внимание инвесторов к области, известной как интерфейс мозг-компьютер, где ученые и инженеры разрабатывают электронные имплантаты, которые будут расшифровывать активность мозга и передавать ее на компьютеры. Такая технология может восстановить функции у людей с параличом и другими заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз.



В то время как большинство компаний, стремящихся коммерциализировать мозговые имплантаты, ориентированы на людей с медицинскими потребностями, у Neuralink есть еще большие амбиции: создание устройства, которое не только восстанавливает человеческие функции, но и улучшает их.

“С помощью нашей технологии мы хотим превзойти работоспособность человека”, – заявила компания.



Компания разработала компьютерный чип с электродами, который вшивается в поверхность мозга, и роботизированное устройство для проведения операции. Маск предполагает, что устройства можно будет регулярно обновлять.



“Я почти уверен, что вы бы не хотели, чтобы iPhone 1 застрял у вас в голове, если iPhone 14 будет доступен”, – говорит Маск.



Хотя клинические испытания устройства на людях являются важной вехой, они не гарантируют регулирующего или коммерческого успеха. Neuralink и другие компании должны столкнуться с пристальным вниманием FDA к тому, чтобы их устройства были безопасными и надежными, а также столкнуться с этическими вопросами и вопросами безопасности, возникающими в связи с технологией, которая может дать когнитивное преимущество тем, у кого есть имплантат.

