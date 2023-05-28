



Недавно обнаруженный ранний след Homo Sapien проливает свет на эволюцию

Чуть более двух десятилетий назад многие считали, что человеческие следы старше 50 000 лет чрезвычайно редки и неуловимы. В то время сообщалось только о четырех находках в Африке. Примечательно, что местонахождение Нахун в Южной Африке, открытое в 1966 году, было первым описанным местонахождением следов гоминидов.



В недавней публикации в Ichnos , престижном рецензируемом журнале о палеонтологии, группа преданных своему делу исследователей пролила свет на возраст семи недавно идентифицированных ихнозитов гоминидов вдоль побережья Южной Африки. Эти замечательные находки вошли в "южноафриканский кластер из девяти мест".



Благодаря своим тщательным исследованиям команда обнаружила широкий диапазон возрастов находок. Возраст самой последней из них составляет примерно 71 000 лет, а самой удивительной находкой является древний след, возраст которого составляет 153 000 лет и который на сегодняшний день представляет собой самый старый след, приписываемый нашему виду, Homo sapiens .



Эти недавно установленные даты служат подтверждением существующих археологических данных. Наряду с другими свидетельствами той же эпохи, включая разработку сложных каменных орудий, художественного самовыражения, украшений и свидетельств добычи моллюсков, становится все более очевидным, что южное побережье Кейптауна служило регионом, где ранние анатомически современные люди процветали, развивались и, в конечном счете, расселились из Африки на другие континенты.



Примечательно, что кластер следов вдоль Кейп-Коста в Южной Африке демонстрирует разительные отличия по сравнению с его аналогами в Восточной Африке. На стоянках в Восточной Африке возрастом от 3,66 до 7 миллионов лет можно увидеть следы, оставленные более ранними видами гоминидов, такими как австралопитеки, Homo Heidelbergensis и Homo Erectus.



Напротив, южноафриканские памятники, приписываемые Homo Sapiens, значительно моложе. Эти следы часто полностью обнажаются при открытии, они встроены в эолианиты - породы, образовавшиеся из древних дюн.

Тем не менее, уникальная природа южноафриканских памятников также создает проблемы. Из-за подверженности воздействию стихии и грубого состава песка дюн они не так хорошо сохранились, как их восточноафриканские аналоги, и подвержены эрозии. Это требует от исследователей быстрых действий по записи и анализу следов, прежде чем они уступят силам ветра и океана.



Для определения возраста этих месторождений эолианитов исследователи используют надежный метод люминесценции. Этот метод измеряет время, прошедшее с тех пор, как песчинка в последний раз подвергалась воздействию солнечного света, что указывает на продолжительность захоронения.



Южное побережье мыса, с его обильными зернами кварца и идеальными солнечными условиями, широкими пляжами и переносимым ветром песком, оказывается отличным местом для этого метода датирования. Это гарантирует, что любые ранее существовавшие сигналы люминесценции будут полностью стерты, обеспечивая точные и надежные оценки возраста. Этот метод сыграл ключевую роль в датировании предыдущих находок в этом регионе.



Общий диапазон дат ихнозитов-гоминидов, охватывающий возраст примерно от 153 000 до 71 000 лет, согласуется с находками, полученными в аналогичных геологических отложениях в этом регионе. Примечательно, что старейший след, возраст которого составляет 153 000 лет, был обнаружен в живописном национальном парке Гарден-Рут, расположенном к западу от Найсны на Южном побережье мыса.



Кроме того, ранее датированные памятники в Южной Африке, Нахун и Лангебаан, показали возраст около 124 000 лет и 117 000 лет соответственно.

