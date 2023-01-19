NASA и Boeing работают над революционной конструкцией самолета
Сегодня NASA объявило, что будет работать с Boeing над новым типом экономичного узкофюзеляжного самолета для коммерческого использования с целью сокращения выбросов топлива и уменьшения воздействия полетов на климат.
“Большинство из вас думают о NASA как о космическом агентстве и как об авиационном агентстве. Это также агентство по климату”, – сказал администратор NASA Билл Нельсон на пресс-конференции.
NASA будет сотрудничать с Boeing в проекте Sustainable Flight Demonstrator, разрабатывая новую конструкцию крыла, называемую “трансзвуковым крылом с ферменными связями”, чтобы создать новый самолет, который должен быть более экономичным и потреблять до 30% меньше топлива, чем современные авиалайнеры.
Концепция представляет собой самолет с более эффективными двигателями и длинными узким крыльями, расположенными высоко на корпусе самолета, что создаст меньшее сопротивление. Новая конструкция крыла, называемая трансзвуковым крылом с ферменными связями.
“Аэродинамика такой конфигурации известна давно”, – объяснил Боб Пирс, заместитель администратора Управления аэронавтических исследований НАСА. “Если вы удлиняете крыло, вы снижаете индуктивное сопротивление этого самолета – сопротивление из-за подъемной силы. Мы знаем, что если мы это сделаем, улучшится аэродинамику, уменьшится сопротивление и сгорит меньше топлива”.
Задача в этом случае состоит в том, чтобы создать структуру, необходимую для этой формы крыла, не увеличивая вес самолета. Boeing представил первую версию этой концепции в 2019 году, но потребуется несколько лет, чтобы интегрировать другие технологии и перейти от демонстрации к практическому использованию.
NASA хочет разработать не просто концепцию, а технологию, которую можно будет использовать в коммерческих целях.
“Этот проект направлен на то, чтобы радикально изменить вид самолетов, которые люди используют чаще всего, когда поднимаются в небо”, – сказал Нельсон.
Планируется, что запустить первый прототип удастся в 2028 году, а к 2030-м годам будет реальным промышленное производство революционной модели.