



NASA и Boeing работают над революционной конструкцией самолета

Сегодня NASA объявило, что будет работать с Boeing над новым типом экономичного узкофюзеляжного самолета для коммерческого использования с целью сокращения выбросов топлива и уменьшения воздействия полетов на климат.



“Большинство из вас думают о NASA как о космическом агентстве и как об авиационном агентстве. Это также агентство по климату”, – сказал администратор NASA Билл Нельсон на пресс-конференции.



NASA будет сотрудничать с Boeing в проекте Sustainable Flight Demonstrator, разрабатывая новую конструкцию крыла, называемую “трансзвуковым крылом с ферменными связями”, чтобы создать новый самолет, который должен быть более экономичным и потреблять до 30% меньше топлива, чем современные авиалайнеры.



Концепция представляет собой самолет с более эффективными двигателями и длинными узким крыльями, расположенными высоко на корпусе самолета, что создаст меньшее сопротивление. Новая конструкция крыла, называемая трансзвуковым крылом с ферменными связями.



“Аэродинамика такой конфигурации известна давно”, – объяснил Боб Пирс, заместитель администратора Управления аэронавтических исследований НАСА. “Если вы удлиняете крыло, вы снижаете индуктивное сопротивление этого самолета – сопротивление из-за подъемной силы. Мы знаем, что если мы это сделаем, улучшится аэродинамику, уменьшится сопротивление и сгорит меньше топлива”.



Задача в этом случае состоит в том, чтобы создать структуру, необходимую для этой формы крыла, не увеличивая вес самолета. Boeing представил первую версию этой концепции в 2019 году, но потребуется несколько лет, чтобы интегрировать другие технологии и перейти от демонстрации к практическому использованию.

NASA хочет разработать не просто концепцию, а технологию, которую можно будет использовать в коммерческих целях.“Этот проект направлен на то, чтобы радикально изменить вид самолетов, которые люди используют чаще всего, когда поднимаются в небо”, – сказал Нельсон.Планируется, что запустить первый прототип удастся в 2028 году, а к 2030-м годам будет реальным промышленное производство революционной модели.